Rutte: Bruna groot man en groot kunstenaar

ANP Rutte: Bruna groot man en groot kunstenaar

DEN HAAG - Dick Bruna was een "groot man en een groot kunstenaar". Bruna's verscheiden is "heel triest", zei premier Mark Rutte vrijdag.

Door ANP - 17-2-2017, 15:08 (Update 17-2-2017, 15:08)

Nijntje, de wereldberoemde schepping van Bruna, is "absoluut" Nederlands cultuurgoed, aldus Rutte. Dat zijn "natuurlijk ook de grote schilders, maar dit is massacultuur". "Zoveel jonge mensen hebben hiernaar gekeken en hiervan genoten." Rutte verhaalde van een bezoek aan Japan, "waar Dick Bruna echt een nationale held is en Nijntje een nationaal begrip".

De premier memoreerde ook dat Bruna in zijn werk "kleine kinderen bijvoorbeeld uitlegt hoe je met verdriet moet omgaan" bij sterfgevallen of bij een bezoek aan het ziekenhuis. "Dat is heel bijzonder."

Bruna overleed donderdag thuis in Utrecht in zijn slaap. Hij was 89.