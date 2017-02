Extra 'tributepodium' op Night at the Park

DEN HAAG - Het Night at the Park-festival in Den Haag heeft komende editie voor het eerst twee podiums. Op de extra stage spelen tributebands van onder meer Queen, Bee Gees, Bob Marley, Rod Stewart en Fleetwood Mac. Dat heeft de organisatie vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 17-2-2017, 14:28 (Update 17-2-2017, 14:28)

Op het hoofdpodium staan artiesten als Garland Jeffreys, Level 42 en UB40. Later worden meer namen bekendgemaakt.

Night at the Park biedt plek aan ruim 25.000 bezoekers. De kaartverkoop is al begonnen. Voor het eerst dit jaar zijn er geen jeugdige bezoekers welkom. De leeftijd is opgeschroefd naar achttien jaar en ouder.