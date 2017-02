Xander en Sophie met dochtertje in Nederland

ANP Xander en Sophie met dochtertje in Nederland

AMSTERDAM - Céla Lynn is in Nederland. Het twee weken oude dochtertje van Xander de Buisonjé en zijn vrouw Sophie kwam vrijdag met haar ouders en grote broer Dex aan op Schiphol. Daar stonden familie en vrienden op haar te wachten, is te zien op beelden van Shownieuws.

Door ANP - 17-2-2017, 12:48 (Update 17-2-2017, 12:48)

Sophie deelde donderdag via Instagram een foto waaruit bleek dat Céla Lynn klaar was voor de reis. “Ready to fly #myAmericangirl”, schreef Sophie bij een foto waarop de baby met haar paspoort op haar buik op bed ligt.

Céla Lynn kwam op 28 januari ter wereld via een Amerikaanse draagmoeder. Hun zoon Dex vloog mee naar de Verenigde Staten. Xanders oudste zoon Sem, die hij kreeg met Wendy van Dijk, bleef in Nederland.