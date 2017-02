Beau van Erven Dorens zeilt in Laura's Guppy

ANP Beau van Erven Dorens zeilt in Laura's Guppy

HILVERSUM - Beau van Erven Dorens is tegenwoordig de trotse eigenaar van de Guppy, het schip waarmee Laura Dekker als jongste meisje ooit de wereld rond zeilde.

Door ANP - 17-2-2017, 12:17 (Update 17-2-2017, 12:17)

Voor een aflevering van zijn nieuwe RTL-programma Beaufort wil de tv-avonturier met het schip Guppy zeer binnenkort een risicovolle soloreis maken over de Noordzee. Maar voorlopig is Beau nog niet verder gekomen dan het IJsselmeer waar hij middenin de winter een hachelijk avontuur beleefde met windkracht 6.

''We vonden de Guppy, waarmee Laura Dekker al op elfjarige leeftijd de Noordzee overstak, op Marktplaats en hebben het schip gekocht. Maar het is me nog niet gelukt daarmee de Noordzee te bedwingen'', biecht Beau op. Hij leerde speciaal voor Beaufort zeilen. ''We hebben de Guppy helemaal opgeknapt."

Bijna overboord

Maar momenteel ligt het schip opnieuw op een werf, na averij op het IJsselmeer. ''Vorige week ben ik 's avonds gaan zeilen, we voeren op de motor en met zeil. Het was windkracht 6 en aardedonker. Ik had een vent bij me die me naar IJmuiden zou begeleiden, daarna zou ik alleen verder'', vertelt Beau. ''Dat ging allemaal mis. We hebben ternauwernood de haven van Volendam weten te bereiken."

''Begin deze week heb ik de boot door het ijs gevaren naar Muiden, het IJsselmeer over, om te laten repareren. Toen ben ik nog bijna overboord geslagen. Bij deze temperatuur is dat levensgevaarlijk, dan is het zomaar afgelopen'', vertelt Beau.

Misleidende montages

"De eerste poging is dus mislukt, maar over anderhalve week doe ik een nieuwe poging. Dat hangt wel van het weer, want als het opnieuw windkracht 6 waait, ga ik het gewoon niet doen."

Het is dus nog niet bekend of het Beau lukt de wilde wateren van de Noordzee te bevaren, terwijl zijn programma donderdag 23 februari al begint, met een aflevering over een voettocht van 100 kilometer door de bloedhete woestijn van Wadi Rum in Jordanië. In andere afleveringen gaat hij bergbeklimmen in Argentinië, overleeft hij in de jungle van de Amazone en kruipt hij door grotten en spelonken.

Beau's vrouw Selly is niet blij met het wilde plan van haar Beau om in de winter de Noordzee over te varen, in zijn uppie. ''Mijn vrouw wil dat ik een volgboot meeneem, maar dat past niet in het programma'', legt Beau uit, die eraan hecht dat hij kijkers niet bedriegt. "Ik zit zo eerlijk in elkaar, ik heb geen zin in tv-dingetjes en misleidende montages. Ik ga dus zonder tv-ploeg de Noordzee op, de jungle in en trek in mijn eentje door de woestijn. Beaufort gaat om eerlijkheid en de waarheid. In het programma doe ik dingen die op de rand van mijn kunnen liggen. Ik geloof dat je alles kunt bereiken wat je wilt, als je maar bereid bent kapot te gaan."