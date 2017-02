Art en vriendin hebben al namen voor tweeling

HILVERSUM - Art Rooijakkers en zijn vriendin Andrea weten al hoe hun kinderen gaan heten. De veertigjarige presentator wordt later dit jaar vader van een tweeling.

Door ANP - 17-2-2017, 12:13 (Update 17-2-2017, 12:13)

“Ik doe het in één keer goed, twee kinderen”, zei Art vrijdag in de 3FM-ochtendshow van Domien Verschuuren. De presentator en zijn vriendin weten het geslacht van de kinderen al en hebben namen gekozen, “maar ik ga niks zeggen”. De tweeling wordt “voorjaar/zomer” verwacht.

Art wilde Domien wel meer vertellen over zijn ongeluk tijdens de opnames van Wie is de mol? in de Verenigde Staten. “Freek Vonk wordt gebeten door een haai, die doet het iets stoerder dan ik. Ik loop gewoon heel sullig tegen de laadklep van de auto van de cameraploeg aan, precies tegen de punt.”

Clown Bassie

Met een flinke hoofdwond belandde Art in een Amerikaans ziekenhuis. “Wat je ziet in series als E.R. en Grey’s Anatomy klopt echt, ze nemen alles buitengewoon serieus daar. Dus je bent eerst anderhalf uur bezig met het meten van je bloeddruk, hartslag en temperatuur. Toen kwam een arts met het idee mijn hoofd gedeeltelijk kaal te scheren om hechtingen te kunnen zetten. De eindredacteur en ik vonden dat niet zo’n goed idee omdat we middenin de opnames zaten.”

Art deelde eerder deze week een foto van de wond en schreef daarbij dat hij het ziekenhuis mocht verlaten “met een gelijmde hoofdwond, knallende koppijn én al mijn ongeschoren haar”. Of in de volgende aflevering van Wie is de mol? iets te zien is van Arts verwonding, is de vraag. “We hebben het meteen maar afgemaakt met schmink in de stijl van clown Bassie, dus ik denk dat het wel wegvalt”, grapte de presentator.