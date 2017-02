Jarige Ed Sheeran deelt nieuw nummer

ANP Jarige Ed Sheeran deelt nieuw nummer

LONDEN - Wie jarig is trakteert moet Ed Sheeran hebben gedacht. De Engelse singer-songwriter, die vrijdag 26 kaartjes uit mag blazen, deelde vlak na middernacht een nieuw nummer van zijn langverwachte album ÷ (Divide).

Door ANP - 17-2-2017, 10:36 (Update 17-2-2017, 10:36)

De ballad How Would You Feel (Paean) is niet Eds nieuwe single. “Maar het is een van mijn favorieten”, schreef de zanger op social media over het liefdesliedje. Het nummer is na Shape Of You en Castle On The Hill het derde liedje van ÷ dat Ed met de wereld deelt. Het album verschijnt op 3 maart.

Shape Of You en Castle On The Hill verschenen op 6 januari. Die nummers werden wel op single uitgebracht en leverden Ed wereldwijd hits op. De Top 40 en Single Top 100 worden nog steeds aangevoerd door Shape Of You, Castle On The Hill bereikte in beide hitlijsten de top tien.