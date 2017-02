Ook boerin Bertie niet met billen bloot

ANP Ook boerin Bertie niet met billen bloot

HILVERSUM - Na Fajah Lourens heeft ook boerin Bertie Steur bedankt voor deelname aan de vip-editie van Adam zkt. Eva. Dat vertelde de boerin, bekend van haar deelname aan Boer zoekt vrouw, vrijdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

Door ANP - 17-2-2017, 10:04 (Update 17-2-2017, 10:04)

“Ik ben de laatste tijd flink in beeld maar ik probeer alles wel een beetje in goede banen te leiden, dus ik sla ook veel dingen af”, zei Bertie, die vorig jaar voor Expeditie Robinson wel afreisde naar een exotisch oord. “Ik ben laatst nog gevraagd voor een of ander naakt dating BN’er gebeuren, maar m’n relatie met Esther was toen net over dus daar heb ik voor bedankt. Dat was dat programma op het strand. Ik denk niet dat ik dat anders wel had gedaan hoor.”

Haar deelname aan Boer zoekt vrouw hield Bertie een relatie met Esther over. Die relatie strandde vlak voor de feestdagen. Eerder deze week maakte de Zeeuwse boerin bekend dat ze weer gelukkig is in de liefde. Rosita, die Bertie eveneens dankzij Boer zoekt vrouw leerde kennen, heeft haar hart veroverd. “Na de breuk met Esther hebben we elkaar opgezocht en de vlam sloeg meteen in de pan”, vertelde Rosita aan KRO-NCRV.

Killerbody

RTL maakte dinsdag bekend een seizoen Adam zkt. Eva te willen maken met bekende Nederlanders. In het datingprogramma van RTL 5 geven de deelnemers zich letterlijk bloot, de singles huppelen naakt rond op het strand terwijl ze elkaar beter leren kennen.

Welke BN’ers uit de kleren gaan voor de vip-editie, is nog niet bekend. Fajah Lourens liet woensdag weten te zijn gevraagd, maar niet van plan te zijn haar hele killerbody prijs te geven. “Ik ben vaak naakt te zien maar niet zo”, vertelde ze Lex Gaarthuis. “En wat voor mensen willen dat en wat voor types komen daarop af, joh. Ik vraag me serieus af of ze dat programma vol krijgen. Dat gaat toch niemand doen?”