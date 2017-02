Pieter Derks door het land met stretcher

ROTTERDAM - Pieter Derks is actiever als vader, maar gaat wel een uurtje plat voor hij het podium opstapt. “De tastbare consequentie van het vader zijn is dat ik minder slaap”, zegt Pieter in het AD. “Ik doe vaker overdag een dutje. Op tournee neem ik een stretcher mee.”

Door ANP - 17-2-2017, 8:26 (Update 17-2-2017, 8:26)

De komst van Daantje (2,5 jaar) en Moos (7 maanden) heeft de 32-jarige Pieter actiever gemaakt. “Vroeger lag ik tot een uur of tien op bed. Rustig wakker worden, koffie, krantje bij het ontbijt. En om twee uur richting theater. Nu heb ik er voor de voorstelling een complete dag opzitten.”

Ook is de cabaretier naar eigen zeggen efficiënter gaan werken. “Elk vrij uurtje benut ik om te schrijven. We hebben een werkruimte bij ons huis in Nijmegen, kan lekker de deur achter me dichttrekken. Tegen de tijd dat mijn dochter heeft uitgevogeld hoe die opengaat, staan er al dingen op papier.”

Dat Pieter kinderen heeft, is ook te merken in zijn shows. “Als vader ben ik stelliger, ik kies scherpere bewoordingen. Als ik me opwind over wat er in de wereld gebeurt, staat er, denkend aan mijn kinderen, meer op het spel. Maar het zou pathetisch zijn om het vaderschap als excuus te gebruiken voor de zorg over mijn eigen vlees en bloed. Het kon me altijd al schelen.”