Waylon is klaar met afzeikers

ANP Waylon is klaar met afzeikers

AMSTERDAM - Waylon is de soms negatieve reacties op zijn eigen en het commentaar van zijn mede-coaches in The Voice of Holland behoorlijk zat.

Door ANP - 17-2-2017, 8:18 (Update 17-2-2017, 8:18)

"Wij nemen iedere keer een risico om mensen te entertainen en hun zorgen te laten vergeten. Daar word je op afgezeken. Dat vind ik verrot", zegt de zanger vrijdag in De Telegraaf. "Wees eens trots op wat je ziet. Je mag áltijd een mening hebben, maar wel vanuit intelligentie in plaats van achterlijk gewauwel. Begin eens met fatsoen."

Waylon raadt zijn pupil Pleun, een van de finalisten, steevast aan om niet op social media te kijken. "Zij heeft het geluk dat ze een beetje favoriet is en de positieve reacties overheersen. Er kunnen er 99 geweldig zijn, maar een hele nare beklijft als je zo jong bent", zegt hij. "Dat meisje komt net kijken. Laat zien dat ze welkom is en geef haar kans om te groeien."

Zelf is Waylon niet zo snel meer onder de indruk van alle negativiteit. "Mensen vallen bij mij vaak in herhaling en grijpen terug naar het verleden. Dat is iets makkelijks om mij mee te slaan. Verzin eens iets dat je echt denkt: shit. Stomheid regeert."