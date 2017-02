'Prins' Lex Uiting huilde na uitverkiezing

AMSTERDAM - Lex Uiting kan het nog nauwelijks bevatten dat hij prins Carnaval is geworden in zijn geboortestad Venlo. Na zijn uitverkiezing liet de presentator zijn tranen vaker dan een keer de vrije loop gaan.

Door ANP - 17-2-2017, 7:21 (Update 17-2-2017, 7:21)

"De eerste dagen heb ik veel gehuild, pure emotie", zegt Lex vrijdag in De Telegraaf. "En nog word ik elke morgen wakker met de eerste gedachte: ik ben prins van Venlo. Dan kijk ik op mijn telefoon en zie ik honderden berichtjes. Aanvankelijk gaf ik iedereen een antwoord, maar dat lukt gewoon niet meer, dus sorry daarvoor."

Dat er nu mensen zijn die vinden dat Lex nooit prins had mogen worden omdat hij in Amsterdam woont, vindt Lex onzin. Hij is zelf nooit iemand tegengekomen die er een punt van maakte. "Er schijnen wat mensen brieven te hebben gestuurd naar regionale media waarin ze daarover mopperen. Maar ik kom alleen maar enthousiaste mensen tegen. Iedereen is positief. En waar je ook woont, als je hier vandaan komt blijf je voor altijd 'unne Venlonaer'. Zo voel ik dat ook en ik kom nog heel vaak terug in het 'stadje van lol en plezeer'. Dus ik begrijp niet echt waar dit over gaat."