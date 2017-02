'Kim Kardashian durft weer naar Parijs'

LOS ANGELES - Kim Kardashian heeft het plan gevat een bezoek te brengen aan de Paris Fashion Week. De realityster bezocht in oktober 2016 de Franse hoofdstad ook voor een modeshow, maar werd toen slachtoffer van een roofoverval. Ze werd in haar appartement vastgebonden en beroofd van haar diamanten trouwring en juwelen ter waarde van miljoenen dollars.

Een ingewijde vertelt aan People dat het zusje van Kardashian, model Kendall Jenner, eind februari op de catwalk in Parijs loopt tijdens de diverse modeshows. Ook zou echtgenoot Kanye West geïnteresseerd zijn in een bezoek aan het evenement. Kardashian zou voorzichtig plannen maken om voor het eerst sinds de overal terug te keren naar Parijs.

Begin februari legde Kardashian op het Franse consulaat in New York een verklaring af en hielp ze de Franse politie de daders te identificeren. "Kim heeft alle vragen beantwoord, het gaat goed met haar", zei een woordvoerder van Kardashian na afloop. "Ze is blij dat ze niet naar Parijs hoeft", vervolgde de zegsman toen nog. De tv-ster liet eerder via Instagram weten mentaal een flinke klap te hebben opgelopen van het incident.