ANP Two and a Half Men-actrice Lynskey verloofd

LOS ANGELES - Ze noemt hem liever nog steeds haar vriend maar geeft het toe: "Ik ben verloofd". De 39-jarige Nieuw-Zeelandse actrice Melanie Lynskey is ten huwelijk gevraagd door haar 36-jarige partner, acteur Jason Ritter, meldt Us Weekly.

Door ANP - 17-2-2017, 5:15 (Update 17-2-2017, 5:15)

Ritter vroeg Lynskey thuis op de bank ten huwelijk: "Het was heel schatting", aldus de actrice. De twee ontmoetten elkaar op de set van een film en speelden samen in de speelfilms The Big Ask en We'll Never Have Paris.

Lynskey speelde van 2003 tot 2015 de rol van Rose in de populaire Amerikaanse sitcom Two and a Half Men, met Charlie Sheen in de hoofdrol. Ritter is momenteel te zien in de reboot van Gilmore Girls op Netflix.

Het is niet de eerste keer dat Lynskey in het huwelijksbootje stapt. Van 2007 tot 2014 was de actrice getrouwd met Westworld-acteur Jimmi Simpson.