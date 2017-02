Mel Gibson verliest geld met verkoop villa

LOS ANGELES - Op het witte doek gaat het Gibson voor de wind dankzij zijn film Hacksaw Ridge, die is genomineerd voor vijf Oscars. Maar in het onroerend goed heeft de acteur en regisseur beduidend minder succes. Zijn villa in Sherman Oaks heeft Gibson met drie ton verlies verkocht, zo weet de New York Post.

Door ANP - 17-2-2017, 4:34 (Update 17-2-2017, 4:34)

Het optrekje in Los Angeles werd in 2009 door Gibson voor 2,4 miljoen dollar (2,2 miljoen euro) gekocht. Het telt vier slaapkamers en vier badkamers en werd in 2006 opgeleverd. De villa kent daarnaast een ruime binnenplaats met een fontein. Gibson's ex-partner en moeder van zijn dochter Lucia, Oksana Grigorieva zou tot de verkoop in het huis hebben gewoond, zoals afgesproken tussen Gibson en Grigorieva na hun break-up.

Maar het huis kwam plots op de markt en is verkocht voor 2,1 miljoen dollar, drie ton lager dan de prijs die de regisseur ervoor betaalde. Waar zijn ex Grigorieva en dochter Lucia nu gaan wonen is niet duidelijk.