Bezorgdheid om mentale toestand Nick Cannon

LOS ANGELES - NBC maakt zich zorgen om de geestelijke gezondheid van rapper Nick Cannon, zo weet Page Six. Op 13 februari nam Cannon plotseling ontslag als presentator van het populaire tv-programma America's Got Talent. Sindsdien plaatst de rapper op zijn sociale media berichten dat hij depressief is en pijn lijdt. Volgens ingewijden bij NBC hebben de bazen van Cannon grote moeite met hem in contact te komen.

Cannon hoorde dat NBC overwoog hem te ontslaan wegens het maken van een racistische grap in een comedyspecial Stand Up, Don't Shoot die op 10 februari werd uitgezonden op de zender Showtime. Volgens de bazen van de zender pleegde de rapper contractbreuk en bracht hij NBC en America's Got Talent imagoschade toe met zijn brutale grappen over de show en de kandidaten. Cannon was het hier beslist niet mee eens en ging tekeer tegen de zender op de sociale media.

''Ik heb een paar dagen kunnen nadenken over het teleurstellende nieuws dat mij ontslag boven het hoofd hing als gevolg van een comedyspecial die alleen was bedoeld om gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Ik zou gestraft worden om mijn grappen'', aldus Cannon. Hij zei vervolgens op te stappen als presentator van de show.

Een woordvoerder van Cannon wilde niet reageren op de berichtgeving over de rapper.