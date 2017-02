Hadid en Jenner domineren catwalk in New York

NEW YORK - De jaarlijkse New York Fashion week draait natuurlijk om de nieuwe outfits van diverse mode-ontwerpers, maar ook sommige topmodellen vallen op. Zo liep Kylie Jenner vijf modeshows in een week en Bella Hadid was liefst twaalf keer te zien op de diverse catwalks in New York.

Door ANP - 17-2-2017, 3:27 (Update 17-2-2017, 3:27)

De 21-jarige Jenner stal de show als lingeriemodel tijdens de show van La Perla. Op de catwalk van het exclusieve merk was het halfzusje van Kim Kardashian te zien in een doorschijnende kanten jurk met glitters en boorduurwerk. Jenner is veelzijdig want een dag later liep ze in een zakelijke outfit van Ralph Lauren.

Maar Bella Hadid spande de kroon. Het 20-jarige model liep op de catwalks van Prabal Gurung & Zadig, Voltaire en Carolina Herrera. Ook kreeg Hadid de grote eer om de modeshow van Oscar de la Renta af te sluiten. "Kan iemand me knijpen!!! Het lopen van deze show, laat staan het mogen afsluiten, is echt een hoogtepunt voor me dit jaar...het voelt surrealistisch! Ik ben zo dankbaar" schreef Hadid bij een foto van haarzelf op Instagram.