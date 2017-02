Joe Jonas keurt vriendje Demi Lovato goed

ANP Joe Jonas keurt vriendje Demi Lovato goed

LOS ANGELES - Joe Jonas is blij voor zijn ex Demi Lovato dat ze weer gelukkig is in de liefde. In een interview met het tijdschrift Gotham vertelt de Cake By The Ocean-zanger dat hij de nieuwe vriend van Lovato, MMA-vechter Guilherme "Bomba" Vasconcelos, "een goede gozer" vindt.

Door ANP - 17-2-2017, 2:52 (Update 17-2-2017, 2:52)

Jonas en Lovato hadden in 2010 een kortstondige relatie met elkaar maar bleven na de break-up goede vrienden. Demi Lovato is ook goed bevriend met de broer van Joe Jonas, zanger Nick Jonas.

Ook vertelt de 27-jarige zanger aan Gotham dat hij moeite heeft met de media-aandacht, het roddelcircuit en het gespeculeer over zijn liefdesleven. "Je went eraan als er weer een gerucht is waar je wat mee moet doen, zoals exen die weer een nieuwe liefde hebben", vertelt Jonas. "Over Demi, ik zie dat ze gelukkig is en ik ben blij voor haar. Ik heb Bomba ontmoet. Hij is een goede gozer".

De voorman van de popband DNCE begon in 2007 op de set van Disney Channel's Camp Rock, samen met zijn broers Nick en Kevin Jonas. Hij kijkt met trots terug naar die tijd. "Er zijn momenten dat ik wel eens terugkijk en moet lachen", geeft Jonas toe. "Ik heb niks te verbergen uit mijn verleden maar ik had wel wat rustiger aan kunnen doen wat betreft de vele haarstijlen", grapt de zanger.