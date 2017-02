Harrison Ford kruipt weer in de cockpit

ANP Harrison Ford kruipt weer in de cockpit

LOS ANGELES - Hollywood-acteur Harrison Ford is weer als piloot in de cockpit van een vliegtuig gestapt, ondanks onderzoek van de federale luchtvaartdienst FAA naar zijn rol bij een luchtvaartincident op maandag.

Door ANP - 16-2-2017, 22:46 (Update 16-2-2017, 22:46)

TMZ heeft foto's van de acteur in de cockpit van een tweemotorige Cessna 660, naast een co-piloot. Ze stegen donderdag op vanaf het vliegveld Santa Monica.

Maandag landde Harrison Ford (74) zijn eenmotorige Husky op een taxibaan in plaats van de toegewezen landingsbaan, waarbij hij bijna in botsing kwam met een passagiersvliegtuig. Het onderzoek van de luchtvaartautoriteiten kan leiden tot een schriftelijke waarschuwing of tot intrekking van zijn vliegbrevet.