ANP James Cromwell in cast Jurassic World 2

LOS ANGELES - Acteur James Cromwell (77) is toegevoegd aan de cast van Jurassic World 2. Dit meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 16-2-2017, 22:35 (Update 16-2-2017, 22:35)

De American Horror Story-acteur voegt zich bij de hoofdrolspelers Chris Pratt en Bryce Dallas Howard. Ook Toby Jones en Justice Smith worden op de filmset verwacht.

Juan Antonio Bayona gaat het vervolg op Jurassic World voor filmmaatschappij Universal regisseren. De opnames beginnen eind deze maand. Jurassic World 2 komt volgend jaar op 22 juni uit in de bioscopen.

Cromwell acteert al meer dan vijftig jaar. Hij kreeg een Oscarnominatie voor zijn rol in Babe en verscheen in LA Confidential, The Green Mile, Spider-Man 3 en series als 24 en Six Feet Under. Voor zijn rol in American Horror Story kreeg hij een Emmy Award.