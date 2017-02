Melanie Lynskey en Jason Ritter verloofd

ANP Melanie Lynskey en Jason Ritter verloofd

LOS ANGELES - Melanie Lynskey en Jason Ritter zijn verloofd. De 39-jarige actrice uit Nieuw-Zeeland, die de rol van Rose vertolkte in de serie Two and a Half Men, maakte haar verloving bekend in Hollywood Today Live.

Door ANP - 16-2-2017, 21:56 (Update 16-2-2017, 21:56)

''Hij is nu mijn verloofde'', zei ze volgens E! News. ''Ik mag het nu officieel melden". De 36-jarige Jason verraste Melanie thuis op de bank met zijn huwelijksaanzoek. De twee zijn nu vier jaar bij elkaar. Ze speelden samen in de drie films The Big Ask uit 2013, We'll Never Have Paris in 2014 en The Intervention die vorig jaar uitkwam.

Melanie Lynskey was tot 2012 getrouwd met acteur Jimmi Simpson, met wie ze samen speelde in de miniserie Rose Red.