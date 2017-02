Typhoon boegbeeld van De Culturele Coalitie

AMSTERDAM - Rapper en zanger Typhoon (1984) is door een jury van jonge cultuurmakers als Frank van der Lende, Janne Schra en Teun Luijkx verkozen tot 'minister-president van De Culturele Coalitie'. Dit is een nieuw initiatief van het landelijke cultuurplatform CJP.

Door ANP - 16-2-2017, 21:41 (Update 16-2-2017, 21:41)

Typhoon is hiermee het boegbeeld van een alliantie van culturele organisaties, cultuurmakers en cultuurliefhebbers waarmee CJP jongeren oproept hun horizon te verbreden in aanloop naar de verkiezingen van 15 maart.

"Jongeren voelen zich machteloos over alle problemen in onze wereld. Juist nu is nuance en aandacht voor elkaar van levensbelang. Als zij het voor het zeggen hadden, zag de wereld er totaal anders uit", zei Typhoon na zijn benoeming in Het Compagnietheater te Amsterdam.

De Culturele Coalitie biedt jongeren tot dertig jaar de mogelijkheid om twee maanden gratis lid te worden van CJP.