Justin Bieber verdacht van uitdelen kopstoot

LOS ANGELES - Justin Bieber zou afgelopen weekend een kopstoot hebben uitgedeeld tijdens een feest voorafgaande aan de uitreiking van de Grammy Awards. De politie van Los Angeles doet onderzoek naar het incident, meldt TMZ.

Door ANP - 16-2-2017, 21:09 (Update 16-2-2017, 21:09)

Het feest was zaterdagavond in het Italiaanse restaurant Serafina in Los Angeles en werd georganiseerd door songwriter Poo Bear. Ooggetuigen zagen Justin Bieber speels stoeien met Kyle Massey. Toen hij zich realiseerde dat iemand de stoeipartij opnam met een mobiele telefoon, eiste Justin dat de maker van de video de beelden zou verwijderen.

Toen de filmer weigerde de opnames te wissen, kreeg hij naar verluidt een kopstoot van de Canadese zanger. Op het moment dat de politie arriveerde was Justin Bieber al vertrokken. Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan, desondanks gaat het politie-onderzoek door.

Nog niet gereageerd

Het nieuws over de vermeende kopstoot volgt op de aangifte van Rodney Cannon uit Las Vegas die beweert dat Justin Bieber hem op 8 juni 2016 heeft aangevallen in Cleveland, na een basketbalwedstrijd.

Bieber heeft nog niet gereageerd op het incident. Het Italiaanse restaurant ontkent tegenover TMZ dat het slachtoffer een restaurantmedewerker is. ''Het is altijd erg gezellig als Mr. Bieber bij ons komt eten'', laat het restaurant weten.