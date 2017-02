Dochter Quinty Trustfull krijgt rol in GTST

ANP Dochter Quinty Trustfull krijgt rol in GTST

AMSTERDAM - Moïse Trustfull, de achttienjarige dochter van Quinty Trustfull, heeft een rol te pakken in Goede tijden, slechte tijden. Vanaf 3 maart is Moïse in de soap te zien in de rol van Celia van Dam.

Door ANP - 16-2-2017, 20:41 (Update 16-2-2017, 20:41)

''Dit is heel gaaf, echt waanzinnig'', vertelt Moïse aan RTL Boulevard. ''Ik keek eigenlijk al mijn hele leven. Het is een meisjesdroom die uitkomt nu ik een rol krijg." Op de website van RTL Boulevard staat alvast de eerste scène waarin Moïse te zien is, samen met Jette van der Meij en Buddy Vedder.

Moïse: "Celia is een heel leuk en lief meisje, maar ook wel een beetje eigenwijs. Ze werkt nu in de Rozenboom, daar moet ze veel leren want ze wil later een eigen hotel beginnen."