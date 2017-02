'Bonnie en Clyde naar Oscaruitreiking'

ANP 'Bonnie en Clyde naar Oscaruitreiking'

LOS ANGELES - Faye Dunaway en Warren Beatty, hoofdrolspelers in Bonnie and Clyde, zullen samen de Oscar voor beste film uitreiken tijdens de Academy Awards-ceremonie op 26 februari. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van diverse ingewijden.

Door ANP - 16-2-2017, 19:29 (Update 16-2-2017, 19:29)

De filmklassieker over 'partners in crime' Bonnie en Clyde viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum. Dunaway (76) en Beatty (79) zijn ondanks hun leeftijd nog steeds niet uitgespeeld. Warren was in 2016 na een afwezigheid van vijftien jaar weer op het witte scherm te zien in de door hemzelf geschreven, geproduceerde en geregistreerde film Rules Don't Apply. Voor Faye zouden er volgens de filmwebsite IMDB maar liefst drie films in de planning staan.

De uitreiking van de Oscar is nieuw voor Faye Dunaway. De actrice stond nooit eerder in deze rol op het podium. Warren Beatty weet al wat er van hem wordt verwacht. Twee keer eerder mocht hij de felbegeerde prijs uitreiken. In 1975 maakte hij de makers van The Godfather, Part II blij. Driving Miss Daisy was in 1990 de beste film, Beatty maakte dat nieuws bekend samen met zijn goede vriend Jack Nicholson.