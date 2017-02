Triatlon voor 'niet zo sportieve' Olcay

ANP Triatlon voor 'niet zo sportieve' Olcay

AMSTERDAM - Olcay Gulsen traint zich de komende tijd suf voor een triatlon. De modeontwerpster en zakenvrouw neemt deel aan Marathon tegen Kanker, een nieuw initiatief van KWF Kankerbestrijding. Ze heeft alleen een klein probleempje: “Ik ben niet zo sportief en kan niet zwemmen.”

Door ANP - 16-2-2017, 18:52 (Update 16-2-2017, 18:52)

“Ik ken niemand die niet iemand is verloren aan kanker”, motiveert Olcay haar sportieve uitdaging. “Mijn oom stierf twee jaar geleden. Hij was nog maar 38 en liet twee jonge kinderen achter. Met onderzoek kunnen we de dag bereiken dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.” Volgens Olcay is daar ''nog veel tijd en geld voor nodig'’. “Dat laat ik zien met deze marathon. Ook dit is een enorme uitdaging.”

Hoewel ze niet kan zwemmen en ''niet zo sportief'' is, gaat Olcay er voor de volle 100 procent voor. Ze wil 40 kilometer wielrennen, 10 kilometer hardlopen en 1,5 kilometer zwemmen.

Voor de nodige mentale en fysieke steun wordt Olcay bijgestaan door bekende en onbekende Nederlanders. De modeontwerpster laat zich sponsoren en hoopt anderen aan te sporen ook te sporten voor KWF. Op 17 mei moet ze aan de bak. Die avond is op NPO 1 ook de live tv-show Marathon tegen Kanker, waarin de ontknoping van Olcays triatlon te zien is.