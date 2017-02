Nicole Kidman was verloofd met Lenny Kravitz

LOS ANGELES - Actrice Nicole Kidman heeft onthuld dat ze in het verleden verloofd was met Lenny Kravitz. Dat de twee in 2003 een relatie hadden was bekend, maar nu vertelt Nicole dat ze van plan was met de muzikant te trouwen.

Door ANP - 16-2-2017, 18:45 (Update 16-2-2017, 18:45)

Nicole Kidman speelt samen met Zoë Kravitz, de 28-jarige dochter van Lenny in de nieuwe HBO-serie Big Little Lies. De serie gaat over drie moeders, gespeeld door Kidman, Reese Witherspoon en Shailene Woodley. Hun perfecte levens ontsporen wanneer ze te maken krijgen met moord.

''Ik ken Zoë, want ik was verloofd met haar vader. Het zit in de familie'', zegt Nicole tegen The Edit. ''Ik hou van Lenny, hij is een geweldige vent."

Kidman is intussen alweer heel wat jaren getrouwd met countryzanger Keith Urban. Ze heeft zich eerder uitgelaten over een verloving nadat ze van Tom Cruise was gescheiden, maar noemde nooit de naam van haar ex-verloofde. ''Het voelde niet goed'', vertelde ze in 2007 aan Vanity Fair over de bewuste verloving. ''Ik was er niet klaar voor, wij waren er niet klaar voor."