Jon van Eerd speelt componist Eisler

ANP Jon van Eerd speelt componist Eisler

AMSTERDAM - Komediant en gelauwerd musicalster Jon van Eerd is dit voorjaar in een bloedserieuze rol te zien, die van de Duitse componist Hanns Eisler. Eisler ontvluchtte nazi-Duitsland en vond een goed heenkomen in de Verenigde Staten, totdat hij er van communistische sympathieën werd verdacht.

Door ANP - 16-2-2017, 18:16 (Update 16-2-2017, 18:19)

Van Eerd vertolkt de componist in een productie van KamerOperaProject en New European Ensemble: 'Eisler on the Go'. Het is muziektheater, in samenwerking met Theater Na De Dam. De voorstelling is te bezoeken van woensdag 3 tot en met vrijdag 26 mei.

Eisler schreef in het vooroorlogse Duitsland muziek voor verschillende stukken van Bertolt Brecht en in de Verenigde Staten voor verscheidene Hollywoodfilms. Van Van Eerd wordt gezegd dat hij ,,de lach aan zijn kont heeft hangen''. Hij verwierf verschillende keren een Musical Award, bijvoorbeeld voor zijn geestige maar ook ontroerende vertolking van een van de hoofdrollen in "La Cage Aux Folles".