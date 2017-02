Conor Kennedy hoeft cel niet in voor klappen

ANP Conor Kennedy hoeft cel niet in voor klappen

ASPEN - Conor Kennedy, het ex-vriendje van Taylor Swift, heeft bekend schuldig te zijn aan een vechtpartij in een discotheek in Aspen. In ruil voor zijn bekentenis krijgt hij alleen een voorwaardelijke straf en een boete van 500 dollar. Dit meldt People.

Door ANP - 16-2-2017, 18:15 (Update 16-2-2017, 18:15)

De 22-jarige kleinzoon van Robert F. Kennedy, de vermoorde senator en broer van de vermoorde president Kennedy, werd in december gearresteerd. Hij zou een andere bezoeker van de club Bootsy Bellows aan zijn shirt hebben getrokken en hem vier keer op het achterhoofd hebben geslagen. Volgens de familie Kennedy sprong Conor in de bres voor een homoseksuele vriend die werd belaagd.

Hem hing een gevangenisstraf van een jaar boven het hoofd. Een woordvoerster van de rechtbank in Aspen zegt tegen People dat Conor woensdag is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Hij hoeft niet de cel in als hij het komende halfjaar geen problemen veroorzaakt en zich onthoudt van het gebruik van drank en drugs. Conor moet daarnaast een excuusbrief schrijven aan het slachtoffer.

De 22-jarige Conor Kennedy had in 2012 een kortstondige relatie met Taylor Swift.