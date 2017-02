Fifty Shades Darker bioscoophit

ANP Fifty Shades Darker bioscoophit

AMSTERDAM - De film Fifty Shades Darker heeft in de eerste week ruim 350.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen getrokken. De erotische thriller staat daarmee royaal op de eerste plek van de Week top 30, de lijst van bestbezochte films.

Door ANP - 16-2-2017, 16:24 (Update 16-2-2017, 16:24)

Ook in andere landen is de film een hit. In 51 landen opende hij op nummer 1, waaronder in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De song 'I don't wanna live forever' van Zayn en Taylor Swift uit de soundtrack van Fifty Shades Darker heeft de derde plek van de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikt.