ANP 18 maanden geëist tegen Haagse rappers

PARAMARIBO - Tegen de drie rappers uit Den Haag die in Paramaribo terechtstaan voor ontucht en het verspreiden van een seksfilmpje, is donderdag door het Openbaar Ministerie in Suriname achttien maanden cel geëist waarvan twaalf voorwaardelijk.

Door ANP - 16-2-2017, 15:36 (Update 16-2-2017, 16:22)

Justitie in Suriname beschuldigt de leden van rapgroep Strictly Family Business (SFB) ervan dat ze in 2015 seks hadden met een toen vijftienjarig meisje en beelden daarvan verspreidden. De rappers werden in december in Suriname opgepakt en zitten sindsdien vast.

Het meisje zei twee weken geleden, in tegenstelling tot haar eerdere verklaring bij de politie, tegenover de rechter dat ze niet is verkracht, maar dat de seks met een van de rappers vrijwillig was. Het meisje erkende wel dat de mannen op het filmpje de leden van SFB zijn.

Betrokken

Volgens de advocaten van de rappers valt echter uit het beeldmateriaal niet op te maken dat zij betrokken zijn. Zij pleiten daarom voor vrijspraak. In een videoboodschap zou een bekende van de rappers vertellen dat hij degene is die op het filmpje te zien is en niet de rappers. De rechtbank gaat zich er nu over buigen of deze nieuwe informatie alsnog wordt meegenomen in de strafzaak.

Op 2 maart is een nieuwe zitting gepland, of dan ook de uitspraak volgt is niet duidelijk.

Een groep van ruim tien vrienden en familieleden van de Haagse mannen waren vanuit Nederland, Engeland en elders in Suriname naar de rechtbank in de hoofdstad gekomen om ze te steunen. Na het horen van de eis, waren ze zichtbaar opgelucht. De vrees was namelijk dat er meerdere jaren celstraf geëist zou worden.