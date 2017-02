Dauwpop kondigt komst White Lies aan

HELLENDOORN - Dauwpop heeft weer een grote naam weten te strikken voor de aankomende editie. White Lies is op Hemelvaartsdag van de partij in Hellendoorn.

16-2-2017

De band uit Londen, die eerder op Pinkpop en Lowlands stond, scoorde met singles als Farewell To The Fareground en To Lose My Life. Vorig jaar verscheen de single Take It Out On Me, van de plaat Friends.

Dauwpop maakte donderdag ook bekend dat jongerenzender XITE weer een eigen podium heeft. Daarop staan onder anderen Kraantje Pappie, The Partysquad en Dirtcaps.

Het festival maakte eerder al bekend dat bands als Doe Maar, Chef’Special en Broederliefde op 25 mei van de partij zijn. Het affiche is nog niet compleet, de line-up wordt nog aangevuld. Voor Dauwpop zijn nog kaarten te koop, de vijfhonderd kindertickets zijn al wel uitverkocht.