ANP Anouk Smulders stopt ook met RTL Boulevard

AMSTERDAM - RTL Boulevard heeft weer een deskundige minder. Anouk Smulders maakte donderdag bekend dat ze na 8,5 jaar afscheid neemt van het showbusinessprogramma, waarin ze geregeld aanschoof als lifestyledeskundige.

Door ANP - 16-2-2017, 14:44 (Update 16-2-2017, 14:44)

“8,5 jaar met zoveel plezier Boulevard gedaan. Veel geleerd, veel lol gemaakt, mooie vrienden erbij gekregen”, schreef Anouk op Instagram bij een aantal foto’s van zichzelf aan de desk van het programma. “Maar soms weet je gewoon dat het tijd is om te gaan. Dank lieve collega’s voor al die leuke jaren!”

RTL Boulevard is niet het enige programma waarmee Anouk stopt. Vorige week werd bekend dat ze na vier jaar afscheid neemt als presentatrice van Holland’s Next Top Model. Ook coach en jurylid Fred van Leer keert niet terug in het nieuwe seizoen van het modellenprogramma.

Bij Boulevard zijn meerdere vacatures. Vrijdag nam presentator Winston Gerschtanowitz na ruim tien jaar afscheid van het programma. Hij gaat volgende maand aan de slag voor SBS6. Afgelopen zomer stapte entertainmentdeskundige Albert Verlinde na vijftien jaar op en werd Boulevard in een nieuw jasje gestoken.