Tom Odell viert vrijheid in Groningen

GRONINGEN - Tom Odell verzorgt op Bevrijdingsdag een exclusief optreden in Groningen. De Britse singer-songwriter staat alleen op het Bevrijdingsfestival Groningen en doet geen andere festivals aan. Dat maakte de organisatie donderdag bekend.

Door ANP - 16-2-2017, 14:14 (Update 16-2-2017, 14:14)

Tom Odell, bekend van hits als Another Love en Grow Old With Me, is niet de enige die op 5 mei de vrijheid viert in Groningen. Ook Chef’Special, Youngr en Kraantje Pappie staan in het Stadspark. Chef’Special gaat in de herkansing, het optreden dat de Haarlemse band in 2015 gaf op het Bevrijdingsfestival Groningen werd vanwege noodweer onderbroken. Kraantje Pappie en heeft de eer het festival in Groningen af te mogen sluiten.

Op Bevrijdingsdag vinden door het hele land Bevrijdingsfestivals plaats. Nielson, Kovacs, Def P en het dj-duo Sunnery James & Ryan Marciano zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Zij worden met legerhelikopters van het ene naar het andere festival gevlogen.