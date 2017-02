Drankverleden helpt Ivar Osterloo in theater

HILVERSUM - Ivar Oosterloo viel na zijn deelname aan The Voice of Holland in een diep, zwart gat. De zanger, die vier jaar geleden als vierde eindigde, kon niet omgaan met de vele aandacht die er plotseling voor hem was en zocht zijn heil in drank en drugs.

Door ANP - 16-2-2017, 12:47 (Update 16-2-2017, 12:47)

“Ik heb altijd moeilijk kunnen begrijpen dat mensen mij zo fantastisch vonden”, vertelde Ivar aan Cornald Maas voor zijn tv-programma Volle Zalen. Het interview wordt donderdagavond uitgezonden op NPO 2. “Ik ben altijd iemand geweest die zich wil verstoppen. Toen ik ineens een hoop aandacht kreeg, was dat heel lastig om ermee om te gaan. Eigenlijk heb je het gevoel dat je het niet verdient, dat je niet goed genoeg bent.”

De onzekerheid vrat aan Ivar en hij greep naar drank en drugs. “Ik wilde ontsnappen aan de realiteit en niet meer denken. Naar de buitenwereld toe heb ik altijd het mooie spel gespeeld, maar in die tijd was ik helemaal niet zo gelukkig als ik het deed voorkomen.”

Veel gebracht

Toen zijn familie en vrienden zeiden hem niet meer te kunnen helpen, zag Ivar in dat het roer om moest. “Dan is de schijn niet meer op te houden en dat heeft me geholpen op het punt te komen dat ik dacht: ik heb echt hulp nodig.” Ivar vertrok naar Schotland, waar hij achttien weken in een afkickkliniek verbleef.

De ervaringen die Ivar de afgelopen jaren opdeed, komen volgens hem goed van pas in de voorstelling Unforgettable - One Night In Manhattan. Aan de hand van nummers van onder anderen Frank Sinatra wordt een ode gebracht aan de Amerikaanse jazz. “Sinatra was hartstikke verslaafd aan de drank, kon heel moeilijk met zichzelf omgaan en was een verschrikkelijk moeilijk persoon eigenlijk met al zijn onzekerheden en moeilijkheden”, zegt Ivar, die veel gelijkenissen ziet tussen hem en Sinatra. “Dat vind ik het allermooiste eraan, juist door wat ik heb meegemaakt denk ik dat ik deze rol heb kunnen doen.”

Spijt van zijn deelname aan The Voice of Holland heeft Ivar, ondanks alles, niet. “Het heeft echt zijn goede en zijn slechte kanten gehad. Ik ben heel erg blij dat ik heb meegedaan aan The Voice, want het heeft me ook heel veel gebracht.”