Vandenbos krijgt box met uniek materiaal

AMSTERDAM - Conny Vandenbos wordt binnenkort geëerd met een oeuvrebox met uniek materiaal. Initiatiefnemers Marc Bijlsma en Rop Janze hebben jarenlang overlegd met de diverse platenmaatschappijen die materiaal van de in 2002 overleden zangeres in beheer hebben. Alle betrokkenen zijn nu akkoord, zodat er een grote verzamelbox komt met een brede collage van haar werk.

Door ANP - 16-2-2017, 12:45 (Update 16-2-2017, 12:45)

Dat hebben zij donderdag bekendgemaakt. Op de box, die in april al moet verschijnen, staan haar eigen singles, bijdragen van de zangeres aan nummers van andere artiesten en een groot aantal nooit eerder gepubliceerde demo’s en liveopnames.

Bijlsma en Janze zijn op de website Voordekunst.nl een crowdfundig begonnen om het project te bekostigen. Voor de hommagebox moeten alle opnames worden gedigitaliseerd en beschadigingen op de oude masters worden hersteld. Ook wordt al het fotomateriaal dat beschikbaar is van Vandenbos opnieuw bewerkt voor een speciaal boekje dat bij de box wordt uitgebracht.

Conny Vandenbos zou dit jaar tachting zijn geworden. De zangeres overleed in 2002 na een kort ziekbed. Zij werd bekend met hits als Sjakie van de Hoek, Roosje mijn Roosje en Ik ben gelukkig zonder jou. In 1965 vertegenwoordigde Vandenbos Nederland tijdens het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘t Is genoeg. Ook presenteerde de zangeres jarenlang programma’s voor Radio M Utrecht en Radio Noordzee.