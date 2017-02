Gavin James, Seasick Steve op Paaspop

SCHIJNDEL - Paaspop heeft donderdag weer een rijtje namen toegevoegd aan de line-up. Onder anderen Gavin James, Seasick Steve en Bazart zijn toegevoegd aan het affiche, maakte de festivalorganisatie bekend.

16-2-2017

Tijdens Paaspop, dat plaatsvindt van vrijdag 14 tot en met zondag 16 april, wordt een eerbetoon gebracht aan de op eerste kerstdag overleden George Michael. Faith: a tribute to George Michael vindt zaterdag 15 april plaats.

Ook The Amazons, Dirtcaps en Rondé komen in april naar Schijndel, werd donderdag aangekondigd. Met de nieuwe namen is ruim tweederde van het programma rond. Eerder werd de komst van onder anderen Anouk, UB40, Tom Odell en Kensington al aangekondigd. Andere namen volgen ‘spoedig’, de organisatie belooft meer ‘heavy & loud’ acts.