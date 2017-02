Armin ‘undercover’ op trancefestival

AMSTERDAM - Armin van Buuren staat deze zomer ‘undercover’ op trancefestival Electronic Family: The Gathering. De dj sluit als zijn alter-ego Gaia de zondagavond af, maakte de festivalorganisatie donderdag bekend. Electronic Family vindt plaats op 5 en 6 augustus in Autotron, Den Bosch.

Door ANP - 16-2-2017, 11:41 (Update 16-2-2017, 12:13)

“We zijn ontzettend trots dat we deze headliner mogen presenteren aan onze Family”, zegt Allan Hardenberg van organisator Alda. “Gaia treedt niet zo vaak op, de laatste keer in Nederland was zelfs in 2014. Dat Electronic Family het podium is voor hun eerste optreden in Europa dit jaar is heel speciaal. Dat maakt deze meerdaagse editie van Electronic Family extra bijzonder.”

Als Gaia staat Armin niet in zijn eentje achter de draaitafels. Doorgaans vergezelt Benno de Goeij, bekend van Rank 1 en Kamaya Painters, de dj uit Leiden. Beiden heren dragen een jas met grote capuchon, zodat ze onherkenbaar voor het publiek staan.

Electronic Family, een van de grotere trancefestivals van Europa, is dit jaar flink groter dan voorgaande edities. Er zijn drie openluchtpodia, één binnenpodium, een VIP-dorp en een lounge area bij het strand. Het trancefestijn vindt voor het eerst plaats in Den Bosch, in plaats van Amsterdam. Eerder werd de komst van Aly & Fila, Andrew Rayel en Bryan Kearney al aangekondigd. Kaarten zijn vanaf vrijdag te koop.