Potter-tweeling te porren voor negende film

UTRECHT - De tweelingbroers James en Oliver Phelps vinden het geen enkel probleem hun haren weer rood te verven voor een negende Harry Potter-film. “Er lijkt altijd vraag te zijn naar meer verhalen over Harry en zijn wereld”, zegt Oliver, die jarenlang Ron Weasleys oudere broer George vertolkte, tegen BuzzE. “Als iedereen aan boord is, doe ik graag mee.”

“Ik heb altijd al van J.K. Rowling willen weten hoe het George vergaat”, gaat de dertigjarige acteur verder. “Houdt hij de winkel? Trouwt hij? Krijgt hij kinderen? Waar woont hij?”

Als er een negende Potter-film komt, is de kans groot dat Oliver zonder zijn tweelingbroer James aan de slag moet. James’ personage Fred stierf in de achtste en laatste film van de populaire reeks. “Dat is voor hem reden te meer om ja te zeggen”, grapt James.

Geest

Hoewel Fred de slag om Zweinstein niet overleefde, ziet James wel een rol voor zichzelf in een eventueel vervolg. “Ik houd mezelf voor dat Fred terugkeerde als geest en de Tovertweelings Topfopshop bewaakt”, zegt James over de winkel die zijn personage met zijn broer opende in de wereld van Harry Potter. “Dat zou cool zijn. Ik probeer gewoon een rol voor mezelf te verzinnen in een negende film.”

Dat Oliver en James altijd gezien zullen worden zijn als de Weasley-tweeling, vinden ze geen probleem. “Er zijn ergere dingen waar je bekend om kunt staan”, vindt Oliver. “Het waren populaire personages en leuke, goede kerels. Soms helpt het ook, dan worden we herkend in een kroeg en horen we ‘ik heb altijd al eens een rondje willen geven aan een Weasley’.”

De tweelingbroers kijken met veel plezier terug op de tien jaar waarin ze voor de Potter-filmreeks in de huid van Fred en George kropen. De magische wereld van de tovenaarsleerling laat de twee acteurs nog steeds niet los. Ter promotie van Harry Potter The Exhibition, die tot en met 30 juni te zien is in Utrecht, vliegen James en Oliver de hele wereld over. “De wereld van Harry Potter is geweldig”, vindt Oliver. “Het was mooi om daar deel van uit te mogen maken. Maar ik ben toch ook blij met mijn eigen haarkleur én twee oren.”