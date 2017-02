RTL Late Night valt buiten kijkcijfertop

HILVERSUM - De kijkcijfers van RTL Late Night blijven maar kelderen. De latenightshow van Humberto Tan trok woensdag 482.000 kijkers en dat is niet genoeg voor een plek bij de 25 best bekeken tv-programma’s. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

16-2-2017

Het is de tweede avond op rij dat Humberto minder dan een half miljoen kijkers weet te trekken met zijn talkshow. Dinsdag stemden 468.000 Nederlanders af op RTL Late Night, wat net genoeg was voor de laatste plek in de kijkcijfer top 25.

Humberto legt het al weken af tegen Eva Jinek, die ook woensdag weer veel meer kijkers trok met haar latenighttalkshow. Jinek trok 950.000 kijkers naar NPO 1 en verovert daarmee de elfde plek in de lijst van best bekeken programma’s.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok ook woensdag de meeste kijkers: 2,25 miljoen. NPO 1 deed ook goede zaken met Tussen Kunst & Kitsch en De Wereld Draait Door. Die programma’s bezetten de tweede en derde plek met respectievelijk 1,75 miljoen en 1,31 miljoen kijkers.