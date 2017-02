Best Kept Secret strikt James Blake

HILVARENBEEK - James Blake en George Ezra komen naar Nederland voor Best Kept Secret. Donderdag werden nog een zestig namen toegevoegd aan het affiche voor het festival, dat dit jaar op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni plaatsvindt in Hilvarenbeek.

16-2-2017

Naast Blake en Ezra maken sinds donderdag ook onder meer Soulwax, Run The Jewels, Agnes Obel en The Boxer Rebellion deel uit van de line-up. Ook Joy Orbison, Chris Cohen en Metronomy zijn in juni van de partij. Eerder werd de komst van Radiohead en Arcade Fire al aangekondigd.

De kaartverkoop van Best Kept Secret gaat hard: weekeindkaarten zijn al uitverkocht, ook alle dagkaarten voor de zaterdag en zondag zijn uitverkocht. Tickets voor de eerste festivaldag zijn vanaf vrijdagochtend te koop.