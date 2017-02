Alberto vreest traphekje meer dan crimineel

ROTTERDAM - In zijn programma Undercover in Nederland staat Alberto Stegeman tegenover de grootste criminelen. Toch is de 45-jarige presentator nooit bang. Wat hem wel angst aanjaagt? Een open traphekje.

Door ANP - 16-2-2017, 8:47 (Update 16-2-2017, 8:47)

“Ik heb nu twee kinderen en dan schrik je wel eens op: oh jee, heb ik het traphekje wel dichtgedaan? Dat is pas écht angst!”, zegt Alberto in een interview met het AD. “Veel erger dan voor een man van 2 meter 20 met zes gouden tanden.”

Door de komst van Lara (2,5) en Joas (6 maanden) is er veel veranderd voor Alberto. “Ik was 43 toen ik voor het eerst vader werd. Dan ben je als mens al voor een groot deel gevormd. Maar het geeft het leven wel veel extra vreugde.”

Camping

De misdaadjournalist is ‘zelf weer een beetje kind’. “Ik blèr ineens allemaal kinderliedjes mee. Ik bedacht me laatst hoe leuk het zou zijn om met de kinderen naar een camping te gaan. Ik kwam er hooguit voor Red mijn vakantie en dan wist ik niet hoe gauw ik er weer weg moest. Ik keek er altijd met afgrijzen naar en volgend jaar sta ik daar waarschijnlijk gewoon vrijwillig met een tentje.”

Ook op werkgebied is er veel veranderd nu Alberto vader is. “Ik koos voor mijn gezin”, zegt de presentator, die na de geboorte van Lara besloot minder hooi op zijn vork te nemen. “Ik heb drie jaar geleden besloten geen andere programma’s meer te produceren. Het werd te veel, ik was ook de hele zomer weg. Het moest een keer ontploffen en dat moment wilde ik voor zijn.”

Van plan te stoppen met het maken van tv-programma’s, vanaf zondag is Undercover in Nederland weer te zien bij SBS6, is Alberto niet. “Ik ben helemaal niet bezig met misschien eens stoppen, nooit eigenlijk.” Toch dacht de misdaadjournalist ‘maar een jaar’ undercover te gaan. “Dan blijken er veel mensen te kijken en overleg je met de zender of je het niet nóg een keer moet doen. En zo ben je ineens twaalf jaar verder.”