Natalie Portman: maak meisjes zelfverzekerder

AMSTERDAM - Natalie Portman pleit voor een andere opvoeding van meisjes. De 35-jarige actrice, die furore maakt als Jackie Kennedy in de film Jackie, ziet tot haar spijt nog maar weinig vrouwen aan de top. “En dan heb ik het niet alleen over de politiek en de zakenwereld, maar bijvoorbeeld ook over de wetenschap en het maken van films”, zegt Natalie in een interview met Trouw.

16-2-2017

“Ik denk dat we nodig iets moeten veranderen aan de manier waarop meisjes worden opgevoed, zodat ze steviger in hun schoenen staan en niet wegduiken als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid”, gaat Natalie verder. “We weten immers allemaal dat vrouwen beter presteren op school, vaker een universitaire opleiding voltooien en intellectueel dus uitstekend in staat zijn om alles te worden wat ze willen. Het enige waar het nu nog op aankomt, is dat we ze leren dat het oké is om je nek uit te steken.”

Natalie is zelf gezegend met ‘twee geweldige ouders’. “Ze hebben me nooit beperkingen opgelegd en me alleen maar aangespoord om mijn hart te volgen.” De actrice en regisseuse, wier vijfjarige zoon Aleph binnenkort een broertje of zusje krijgt, noemt het vertrouwen dat ze van haar ouders kreeg ‘essentieel’. “Door hen heb ik me altijd veilig genoeg gevoeld om te durven falen. En alleen als je dat durft, kun je risico’s nemen.”