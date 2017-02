GTST-acteur Davy Eduard King speelt in De Spa

AMSTERDAM - GTST-acteur Davy Eduard King is toegevoegd aan de cast van de nieuwe Net5-serie De Spa. Hij zal als personal trainer één van de hoofdrollen vertolken naast Annette Barlo, Beau Schneider en Mattijn Hartemink. Dat heeft zijn management ArtistMan Agency donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 16-2-2017, 7:54 (Update 16-2-2017, 7:54)

Het is de eerste keer dat Davy een hoofdrol heeft gekregen. Hij speelde eerder de rol van coach Glenn in Goede Tijden, Slechte Tijden en was vorig jaar te zien in het derde seizoen van het humoristische sketchprogramma Komt een man bij de dokter van SBS6.

De Spa is de gloednieuwe latenightsoap die dit najaar wordt uitgezonden bij Net5. Het verhaal speelt zich af in een modern wellnesscomplex waar familievetes en liefdesperikelen aan de orde van de dag zijn. De Spa is van de makers van Gooische Vrouwen en Divorce.