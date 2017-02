Haagse rappers horen strafeis OM Suriname

ANP Haagse rappers horen strafeis OM Suriname

PARAMARIBO - De drie rappers uit Den Haag die in Paramaribo terechtstaan voor ontucht en het verspreiden van een seksfilmpje, horen donderdag welke straf het Openbaar Ministerie in Suriname daarvoor eist.

Door ANP - 16-2-2017, 7:24 (Update 16-2-2017, 7:24)

Justitie in Suriname beschuldigt de leden van rapgroep Strictly Family Business (SFB) ervan dat ze in 2015 seks hadden met een toen vijftienjarig meisje en beelden daarvan verspreidden. De rappers werden in december in Suriname opgepakt.

Sindsdien zit het drietal vast. Hun verzoek om de uitspraak in vrijheid te mogen afwachten, werd door de rechtbank afgewezen.

Het meisje zei twee weken geleden, in tegenstelling tot haar eerdere verklaring bij de politie, tegenover de rechter dat ze niet is verkracht, maar dat de seks met een van de rappers vrijwillig was. Het meisje erkende wel dat de mannen op het filmpje de leden van SFB zijn.

Volgens de advocaten van de rappers valt uit het beeldmateriaal niet op te maken dat zij betrokken zijn.