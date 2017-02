'Big Bang Theory nog zeker twee jaar door'

LOS ANGELES - Het zit er dik in dat er nog twee nieuwe seizoenen komen van de populaire sitcom The Big Bang Theory. De Amerikaanse zender CBS zou op het punt staan om een contract met de acteurs te ondertekenen, meldt Deadline Hollywood. Op dit moment wordt het tiende seizoen van de comedy uitgezonden.

16-2-2017

De CEO van CBS, Les Moonves, liet tijdens een gesprek over de financiële resultaten van het bedrijf doorschemeren dat acteurs Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg en Kunal Nayyar een contractverlenging voor twee seizoenen aangeboden hebben gekregen. Dat brengt het totaal aantal seizoenen voor de sitcom op twaalf.

The Big Bang Theory gaat over het leven van nerds Leonard Hofstadter en Sheldon Cooper die een appartement delen. Samen met hun twee vrienden Howard Wolowitz en Raj Koothrappali spelen ze rollenspellen of bezoeken Star Trek conventies. Het leven Leonard en Sheldon verandert ingrijpend wanneer de knappe serveerster Penny de nieuwe buurvrouw wordt.

De populaire show leverde producent Warner Brothers al ruim 1 miljard dollar (950 miljoen euro) aan inkomsten op. In Nederland is de sitcom te zien bij Veronica.