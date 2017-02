Aangifte tegen Justin Bieber om agressie

CLEVELAND - Rodney Cannon uit Las Vegas beweert dat Justin Bieber hem op 8 juni 2016 heeft aangevallen in Cleveland, na een basketbalwedstrijd. Cannon heeft aangifte gedaan tegen de zanger, die hem zou hebben geslagen, zo meldt Billboard.

Door ANP - 16-2-2017, 4:20 (Update 16-2-2017, 4:20)

De ruzie tussen de twee zou zijn ontstaan nadat Bieber en Cannon na de basketbalwedstrijd een paar drankjes in een hotel dronken en naar buiten liepen om een luchtje te scheppen toen de What Do You Mean-zanger plots de zonnebril van Cannon afpakte en opzette. De grap liep uit de hand en het kwam tot een handgemeen waarbij Bieber de 34-jarige Cannon zou hebben geslagen.

TMZ had destijds beelden van het incident waarbij te zien is hoe Cannon een tik uitdeelt aan de 22-jarige zanger. Bieber plaatste na het handgemeen op zijn Instagram een foto van zichzelf met de tekst "Geen krasje op deze mooie jongen", waarmee hij de indruk wekte geen verwondingen te hebben opgelopen.

Cannon daarentegen beweert dat hij een hoofdwond en een lichte hersenschudding heeft overgehouden aan de vechtpartij. Hij wilde niet zeggen waarom hij pas acht maanden na het incident aangifte heeft gedaan tegen Bieber. De politie in Cleveland onderzoekt het incident.