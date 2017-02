Sarandon: mijn seksualiteit staat niet vast

LOS ANGELES - Susan Sarandon vindt het maar niks om iedereen in een hokje te stoppen. De 70-jarige actrice vertelt in een interview aan PrideSource dat ze zelf openstaat voor alles wat betreft seksualiteit. "Mijn seksualiteit is niet rigide. Het is voor het grijpen, zeg maar", vertelt de actrice, die ook vertelt dat het in de jaren zestig van de vorige eeuw allemaal niet zoveel uitmaakte wie het met wie deed.

Door ANP - 16-2-2017, 4:14 (Update 16-2-2017, 4:14)

In het interview vertelt Sarandon dat ze een relatie had met de Britse acteur Philip Sayer, die in 1989 overleed. "Hij was een geweldige acteur. Hij is overleden en ja, hij was homo en we hadden een geweldige relatie in de breedste zin van het woord", aldus Sarandon die wordt gezien als een icoon in de homoscene vanwege haar jarenlange inzet voor LGBT-rechten.

Veel ervaring met relaties heeft Sarandon niet, die vertelt erg monogaam te zijn. De actrice was tot 1979 twaalf jaar getrouwd met Chris Sarandon. In 2009 gingen Sarandon en acteur Tim Robbins uit elkaar, na een relatie van liefst 23 jaar. Het stel heeft twee zonen, Jack (27) en Miles Robbins (24). Sarandon heeft nog een dochter, Eva Amurri (31), uit een relatie in de jaren '80 met de Italiaanse filmmaker Franco Amurri.