ANP Sia vraagt Kanye West geen bont te gebruiken

LOS ANGELES - Sia is begaan met het welzijn van dieren en om die reden vroeg ze via Twitter aan Kanye West om geen bont meer te gebruiken in de kledingcollectie van zijn merk Yeezy. De rapper showt op dit moment een deel van zijn nieuwe collectie tijdens de New York Fashion Week.

Door ANP - 16-2-2017, 3:09 (Update 16-2-2017, 3:09)

"Beste Kanye West wil je overwegen geen bont meer te gebruiken? Dit is de werkelijkheid van bont voor de mode -het is ontzettend treurig", twitterde de 41-jarige Sia aan West met een link naar een YouTube-video waar te zien is hoe konijnen die gefokt worden voor hun bont ernstig worden mishandeld.

Het is niet de eerste keer dat de zangeres collega's via Twitter aanspreekt op hun gedrag. Zo kreeg Azealia Banks de wind van voren nadat ze vertelde dat ze een kip had geofferd in haar kledingkast als ritueel voor geluk in het leven. "Het offeren van dieren voor je eigen gewin is het meest bizarre wat ik ooit heb gehoord", twitterde Sia als reactie op Banks offer.

De Australische zangeres, die in het echt Sia Furler heet, is een bekende dierenrechtenactivist en volgt een strikt veganistisch dieet. Kanye West heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Sia om geen bont meer te gebruiken.