ANP Lena Dunham neemt het op voor Taylor Swift

LOS ANGELES - Lena Dunham heeft het in een interview met Rolling Stone opgenomen voor haar goede vriendin Taylor Swift. Dunham vindt het onterecht dat mensen het Taylor kwalijk nemen dat de Shake It Off-zangeres weigerde uit te komen voor haar stem tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Door ANP - 15-2-2017, 22:29 (Update 15-2-2017, 22:29)

"Ik vind dat iedereen moet doen waar hij of zij zich fijn bij voelt. Toen ik nog niet zo bekend was, dacht ik daar anders over, maar ik snap nu dat het gevolgen heeft als je je mening geeft. Mensen gaan je adressen rondbazuinen en voor je het weet heb je bedreigingen te pakken", aldus de uitgesproken Girls-actrice.

Dunham zelf kwam ook niet helemaal ongeschonden de verkiezingen door. Ze maakte er geen geheim van dat ze achter Hilary Clinton stond en dat is haar niet door iedereen in dank afgenomen. Dat republikeinse kiezers er niets van moesten hebben, spreekt voor zich, maar ook democratische kiezers richtten hun pijlen op Dunham na de nederlaag van Clinton. Dunham heeft volgens hen een te slecht imago om achter Hilary te staan. Zelf vindt ze dat onzin. "Mensen waren ineens boos omdat ik niet liberaal genoeg zou zijn. Dat is hetzelfde als George Clooney de schuld geven van Hilary's verlies omdat hij niet genoeg speeches over haar gegeven zou hebben."