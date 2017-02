Politie neemt zaak filmpje Paay 'wel serieus'

HAARLEM - De politie heeft woensdag opnieuw gesproken met Patricia Paay over haar aangifte na het gepubliceerde seksfilmpje dat op internet rondwaarde. Het onderzoek naar wie de beelden heeft verspreid is ,,in volle gang'', laat de politie woensdagavond weten en meldt ook dat de zaak wel degelijk serieus wordt genomen.

Door ANP - 15-2-2017, 18:53 (Update 15-2-2017, 18:53)

In het gesprek zijn, in aanwezigheid van de advocaat van Paay, afspraken gemaakt om het contact "voortaan goed te laten verlopen''. Dinsdagavond zei de Paay in de talkshow Jinek dat ze het gevoel had dat haar aangifte vrijdag niet serieus werd genomen. Er zou onder meer te weinig zijn doorgevraagd naar bewijzen. De politie stelt woensdag: "Wij betreuren het gevoel dat bij mevrouw Paay is ontstaan, zeker gezien de ernst van de situatie waarmee zij geconfronteerd is. De politie en OM NH nemen de zaak serieus.''

Paay deed vrijdag aangifte tegen de persoon die ze verdenkt van het lekken van de video. Later kwam daar haar aangifte bij tegen de websites GeenStijl en Dumpert wegens het verspreiden van de seksvideo waarin ze is te zien.

Behalve tactische rechercheurs zijn ook digitale en cybercrime experts van de politie Noord-Holland bij het onderzoek betrokken.