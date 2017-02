Fotoshoot Kate Upton houdt gemoederen bezig

LOS ANGELES - Kate Upton siert voor de derde keer de cover van het badpaknummer van Sports Illustrated. Op drie covers zelfs, want er zijn drie varianten gemaakt. Het nieuws werd in de show van Jimmy Kimmel bekendgemaakt en de inmiddels uitgebrachte foto's maken op social media een hoop tongen los.

Door ANP - 15-2-2017, 18:28 (Update 15-2-2017, 18:28)

Op de drie coverfoto's draagt Upton verschillende, weinig verhullende outfits. Dat de blondine op alle foto's te zien is zonder bovenstukje zorgt voor de nodige hilariteit op Twitter. "Wat fijn dat Kate Upton weer op de cover staat, maar het is natuurlijk wel hilarisch dat ze op geen enkele foto een badpak draagt waarmee je ook echt over straat kunt", grapt iemand. Een ander is het daar helemaal mee eens. "Geweldig dat Kate Upton op de drie foto's bij elkaar opgeteld hooguit een half badpak draagt."

Voor Upton voelt Sports Illustrated ondertussen een beetje als thuiskomen. In 2012 en 2013 was ze ook al het gezicht van het blad.